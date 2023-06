Stiri pe aceeasi tema

- Un candidat la bacalaureatul organizat in județul Brașov a fost prins incercand sa fraudeze examenul dupa ce a primit un mesaj RO-Alert pe telefonul mobil in timpul probei, informeaza Newsbv.ro

- La proba scrisa de limba si literatura romana, din cadrul examenului de Bacalaureat, desfasurata luni, s-a inregistrat o rata de participare de 97,6%, informeaza Ministerul Educatiei. Astfel, au fost prezenti 118.384 de candidati dintr-un total de 121.257 inscrisi. Nu s-au prezentat 2.845 de candidati,…

- Un candidat din promoțiile anterioare avea telefonul asupra lui la proba la Limba romana de la Bacalaureat. El a fost dat de gol de o alarma RO-Alert, astfel ca nu va mai putea da Bacul doua sesiuni.

- Examenul de Bacalaureat incepe luni, 26 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana, marți este proba scrisa obligatorie a profilului (Matematica sau Istorie), iar miercuri, 28 iunie, proba scrisa la alegere, in funcție de profil. Ministerul Educației a publicat Ghidul candidaților, astfel…

- Toți profesorii care se implica in comisiile de evaluare in cadrul examenelor naționale de Capacitate și Bacalaureat vor lua mai mulți bani, conform unui ordin de ministru aprobat, vineri, de Ligia Deca. Astfel, profesorii care corecteaza lucrarile, dar și personalul implicat in supraveghere, in comisiile…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat, duminica, la mitingul pro-Uniunea Europeana care are loc la Chisinau, ca alaturarea in familia Uniunii Europene este, pentru Republica Moldova, „sansa poporului sa traiasca in pace, in liniste si in belsug”. La randul ei, presedinta Parlamentului…

- Autoritatile din judetul Neamt suspecteaza o poluare cu ape de mina a raului Bistrita si au transmis mesaj RO-Alert in mai multe localitati. ”In jurul orei 23.00, am primit informatia de la Sistemul de Gosporarire a Apelor Neamt ca, pe raul Bistrita, a fost observata o modificare a culorii apei (caramizie),…

- Un profesor universitar care a jignit o eleva la examenul de Bacalaureat, pentru ca fata iși pierduse cartea de identitate, a fost condamnat penal la patru luni de inchisoare cu suspendare și daune morale de 5.000 de lei, pentru puratre abuziva. Eleva a incercat sa se legitimeze, in 2017, la examenul…