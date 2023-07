Stiri pe aceeasi tema

- Ruxi Opulenta a dezvaluit ce pretenții are de la viitorul ei iubit! Ce iși dorește influencerița de la un barbat atunci cand vine vorba de o poveste de dragoste. Ce a marturisit vedeta, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.

- Amna a fost la un pas sa cada din picioare, chiar inainte de un concert de pe litoral. Ce a pațit cunoscuta cantareața inainte de a se urca pe scena. Ce a marturisit vedeta, intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.

- Dupa separarea de Alex Bodi, Iulia Salagean a preferat sa nu mai puna suflet intr-o alta relație, astfel ca blondina inca este singura și a marturisit cum ar vrea sa arate noul partener, dar și ce calitați ar trebui sa aiba. Iata ce a declarat vedeta despre o noua relație!

- Andreea Banica iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cu aceasta ocazie, artista a dezvaluit ce iși dorește! Vedeta radiaza de fericire. Iata ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Oana Roman și Marius Elisei au revenit la sentimente mai bune dupa desparțire. Fiica lui Petre Roman nu ia in calcul o impacare momentan, insa nu știe ce se va intampla pe viitor.La inceputul acestui an, Oana Roman și Marius Elisei anunțau ca se despart definitiv. Cei doi și-au aruncat cuvintele grele…

- Rona Hartner a decis sa iși retraga fiica, in varsta de aproximativ 15 ani de la școala. Rita va invața de acasa și se va concentra mai mult asupra unei cariere.Rona Hartner a dezvaluit ca fiica sa nu mai merge la școala și și-a luat un an sabatic. Rita iși dorește sa se ocupe mai mult de pasiunile…

- Oana Roman a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre relația pe care o are in acest moment cu Marius Elisei, dar și despre cum a surprins-o fostul partener de ziua ei de naștere. Ce marturisiri a facut Oana Roman in platoul emisiunii…