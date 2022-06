Ce înțeleg, de fapt, pisicile atunci când aud „zât”. Motivul din cauza căruia o iau la fugă Ce ințeleg, de fapt, pisicile atunci cand aud „zat”. Motivul din cauza caruia o iau la fuga De-a lungul timpului, oamenii au inventat diverse sunete prin care sa comunice cu pisicile. Acestea depind, evident, de limba materna a omului care incearca sa le transmita ceva simpaticelor feline. Dar ce ințeleg ele, de fapt, cand aud „zat”.Atunci cand vedem o pisica și o strigam „pis pis” ea, ce mai probabil, va veni la noi. Ciudat este ca, deși efectul ar trebui sa fie invers, daca strigam „zat” efectul, cel mai probabil, va fi același. Motivul este unul simplu: si Ț-ul, și Z-ul – sunt pe aceeasi frecvența… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

