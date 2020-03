Stiri pe aceeasi tema

- STARE DE URGENTA in Romania. "Trebuie sa știți ca starea de urgența nu poate fi introdusa decat pentru o perioada de timp limitata, de maximum 30 de zile. De asemenea, dupa decretarea starii de urgența, trebuie incuviințata masura de catre Parlament, in cel mult cinci zile. Odata cu decretarea starii…

- Starea de urgența este instituita, potrivit Articolului 93 din Constituție, de președintele Romaniei, care solicita Parlamentului incuviintarea masurii adoptate, in cel mult 5 zile de la luarea acesteia, noteaza G4Media . Instituirea starii de urgența este reglementata de OUG 1 din 1999. Starea de urgența…

- Președintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, a decretat starea de urgența in lupta cu coronavirusul. Masura intra in vigoare de luni, 16 martie. “Ne va permite sa achiziționam echipamentele necesare pentru a gestiona aceasta criza, cauzata de coronavirus”, a spus șeful statului. Romania se afla in…

- Presedintele decreteaza stare de urgenta, in contextul COVID-19. Ce presupune aceasta masura cu caracter exceptional Presedintele Klaus Iohannis anunta stare de urgenta incepand de saptamana viitoare. "Este foarte important ca măsurile care vor fi luate să fie luate la timp, în aşa…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, sambata, la Palatul Cotroceni, ca decreteaza starea de urgenta, in tara noastra, pe fondul crizei legate de coronavirus."Am decis sa decretez stare de urgenta la inceputul saptamanii vitoare", a spus presedintele, la Palatul Cotroceni, dupa ceremonia de investire…

- In contextul extinderii epidemiei provocate de noul tip de coronavirus, in Romania a fost decretata starea de urgenta. A anuntat președintele Klaus Iohannis. Starea de urgenta este reglementata de articolul 93 al Constitutiei Romaniei, dar si de Ordonanta de urgenta numarul 1 din 1999. „(1) Presedintele…

- Avocatul Poporului, dar și mai multe voci din randul politicienilor cer decretarea starii de urgența, in urma raspandirii infecțiilor cu coronavirus in Romania. In cazul impunerii acestei masuri excepționale, iți poți pierde anumite drepturi care sunt asigurate in mod normal de Consituție, anunța…

- „Acum problema este mai serioasa. E discuția despre ședintele care au loc in momentul de fața la Parlament atat in comisii cat si in plen si cred ca trebuie sa dam dovada de responsabilitate, in momentul de fata nu exista o baza legislativa suficienta pentru a restrange activitatea unor instituții…