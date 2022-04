Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Cluj-Napoca dorește sa cumpere Hotelul Continental, indiferent de preț. Edilul Emil Boc este de parere ca statul roman ar trebui sa pastreze in patrimoniul sau cladirile strategice.

- Grupul de firme bucureștean Bittnet, fondat de frații Mihai și Cristian Logofatu, cumpara o companie IT prezenta pe piața din Ardeal și Banat, suma de achiziție fiind convenita in bani și acțiuni, potrivit unui comunicat transmis, luni, publicației StartupCafe.ro.

- Articolul VIDEO Liderul PNL, Florin Cițu, despre majorarea salariului minim:” Am propus reducere a contribuțiilor cu 5%. Asta inseamna venituri nete mai mari pentru toți romanii” se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Prezent la Buzau, președintele PNL, Florin Cițu, a criticat modul in care se fac…

- In aprilie, Republica Moldova ar putea cumpara gaz rusesc la un preț de 1.300-1.500 de dolari pentru o mie de metri cubi, fapt care se va resimți și in facturile consumatorilor finali. Despre aceasta președintele Uniunii de Afaceri Moldo-Ruse, Igor Dodon, a declarat la Prime TV. Dodon a precizat ca…

- Dupa ce a fost legiferata in mai multe țari europene, saptamana de lucru de patru zile are mari șanse sa fie adoptata și in Romania. Proiectul de lege din spate este gata și vine cu cateva particularitați interesante. O saptamana de lucru de patru zile nu inseamna la niciun nivel ca vom lucra mai puțin,…

- Primaria Harsova a incheiat un contract de furnizarea produselor constand in achizitionarea a doua pontoane de acostare ambarcatiuni in orasul Harsova.Potrivit LicitatiaPublica.ro, contractual prevede furnizarea produselor constand in achizitionarea a doua pontoane de acostare a ambarcatiunilor in cadrul…

- Proiectul Merito lanseaza „Harta lecturii“ in Romania, un demers de colectare si "cartografiere" a practicilor de lectura, si invita toti profesorii si organizatiile cu astfel de activitati sa propuna metode de cultivare a cititului ca rutina.

- Vila vanduta in Faget, pentru 1,6 milioane de euro, arata cat de scumpa este piața imobiliara din Cluj. La astfel de prețuri, oricand poți cumpara o proprietate de lux in Dubai sau Barcelona. Anunțul de vanzare a vilei a fost publicat la sfarșitul anului 2021, pe un site imobiliar de specialitate, unde…