Ce înseamnă o afacere sustenabilă și ce presupune drumul până la aceasta? Afacerile viitorului sunt afaceri sustenabile și de succes. In afara de furnizarea unor bunuri și servicii excepționale, la prețuri competitive, o afacere sustenabila inseamna și grija pentru mediul inconjurator și pentru viitorul fiecaruia dintre noi. Schimbarile climatice sunt tot mai prezente in viețile noastre și fiecare persoana și companie poate contribui la schimbarea modului in care sunt utilizate resursele și produse noi bunuri și servicii. O afacere nu poate avea succes pe termen lung fara soluții sustenabile, pe care ți le vom prezenta in continuare. Ce inseamna o afacere… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Bazinala de Apa Argeș Vedea a gazduit intalnirea de lucru a reprezentanților Administrației Naționala „Apele Romane” (ANAR), ai ABA Argș-Vedea și ai Bancii Mondiale (BM), pe tema proiectului “Asistența tehnica pentru reconfigurarea mecanismului economic pentru finanțarea sustenabila a…

- In prezent, daca ambii parinți indeplinesc condițiile de acordare a concediului pentru creștere copilului, potrivit legii, cel putin o luna din perioada totala a concediului este alocata uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept, fie ca este vorba de mama sau de tatal salariat, potrivit…

- Ultima rectificare bugetara pe acest an va fi aprobata de Guvern joi, a anuntat premierul Nicolae Ciuca, subliniind ca este vorba despre o rectificare de aproximativ 500 de milioane de lei. Prin aceasta rectificare se are in vedere indeplinirea angajamentelor in proiectele europene, asigurarea drepturilor…

- Cum a ajuns Black Friday o sursa majora de poluare a mediului inconjurator Anul acesta, in data de 11 noiembrie, conform cifrelor furnizate de cel mai mare magazin online din Romania, citat de Wall Street, s-au achiziționat produse in valoare de 644 milioane de lei, cu 35 de milioane de lei mai mult…

- ”Din punct de vedere meteorologic, urmarim si noi toate prognozele. Acestea s-au updatat la sfarsitul lunii octombrie, se inscriu intr-un tipar care nu pot sa spun ca ne bucura foarte tare, dar cu care ne-am obisnuit in ultimii ani de zile, de a avea ierni mult mai secetoase decat eram obisnuiti. Din…

- Din cauza modificarilor succesive la ordonanta privind plafonarea facturilor la energie, notificarile pentru lunile septembrie si octombrie vor veni cu intarziere, spun responsabilii din domeniu. Motivul este ca furnizorii nu au avut timp sa modifice softurile pentru incadrarea consumatorilor in categoriile…

- Declinul demografic duce la dezechilibre intre cele trei categorii mari de varsta, a atras atentia, vineri, presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei. “Nu numai ca avem un declin demografic, dar, in viziunea mea, problema nu este reducerea populatiei, ci crearea unor dezechilibre…

- ”Propunem, pe de-o parte, limitarea pretului pe piata, nu doar pentru lemnul de foc, ci si pentru derivate din lemn de foc. Pentru a asigura un echilibru pe piata si a preveni exodul de material lemnos sau de derivate de pe piata romaneasca pe alte piete, este nevoie de interdictie de export in anumite…