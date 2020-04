Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va institui stare de alerta, o reglementare necesara pentru ca autoritatile sa poata mentine unele interdictii sau reguli de conduita sociala, precum distantarea sociala, sau obligativitatea purtarii mastii de protectie. Prevederile legislației: „Pe timpul starii de alerta se pot dispune,…

- In cursul acestei dimineți a fost modificat art. 4 din Hotararea Comitetului Local pentru Situații de Urgența Abrud din data de 07.04.2020. Vor fi afișate masurile in zona magazinelor, farmaciilor, spațiilor publice frecvent circulate de pe raza orașului. Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 2/2004…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența, constituit la nivelul orașului Abrud, s-a intrunit in ședința, astazi, 27 martie 2020, și a adoptat urmatoarele masuri: HOTARAREA NR. 2 Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 2/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgența, aprobat…

- Incepand de luni, 16 martie, Romania intra in stare de urgenta din cauza raspandirii coronavirusului. AGERPRES informeaza ca potrivit legilor si Constitutiei, in Romania pot fi dispuse, la nivel national si local, masuri cu caracter exceptional corespunzatoare unor situatii exceptionale: starea de alerta,…

- In Romania pot fi dispuse, la nivel national si local, masuri cu caracter exceptional corespunzatoare unor situatii exceptionale: starea de alerta, situatia de urgenta, starea de urgenta si starea de asediu , potrivit legilor si Constitutiei.Starea de urgenta este reglementata de Constitutia Romaniei,…

- Ce presupune starea de urgenta, masura ceruta de Avocatul Poporului, in contextul coronavirusului Avocatul Poporului a solicitat presedintelui Romaniei, la 12 martie 2020, sa declare starea de urgenta, iar Parlamentului sa o incuviinteze. "Avocatul Poporului, în calitate de garant constituţional…

- Toți maramureșenii care vin in țara din țarile afectate cu noul Coronavirus vor intra in carantina instituționalizata sau in izolare la domiciliu In conformitate cu prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgența, cu modificarile și completarile ulterioare,…

- In conformitate cu prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgența, cu modificarile și completarile ulterioare, Hotararea nr. 3 a CNSSU, respectiv Hotararea nr.7 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul…