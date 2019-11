Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 27 noiembrie, dupa ce DIICOT a anuntat ca Stefan Risipiceanu a fost retinut sub acuzatia de viol in forma agravata in cazul Luizei Melencu, Klaus Iohannis a luat o decizie importanta. Familia Melencu va fi primita la Palatul Cotroceni.

- Bunicul Luizei Melencu a oferit o prima reactie dupa ce DIICOT a anuntat ca presupusul complice al lui Gheorghe Dinca a fost retinut. Este vorba de Stefan Risipiceanu, un barbat de 46 de ani care ar fi violat-o pe Luiza Melencu in ziua rapirii.

- Astazi au aparut informații cruciale in cazul crimelor din Caracal. Ștefan Risipiceanu, in varsta de 46 de ani, este acuzat de procurorii DIICOT ca a luat parte și el la violul Luizei Melencu, dupa ce Gheorghe Dinca a rapit-o in timp ce facea autostopul.

- DIICOT a anuntat ca a retinut un un barbat de 46 de ani, acuzat ca a violat-o pe Luiza Melencu, tanara rapita de Gheorghe Dinca in Caracal, in luna aprilie. Este vorba despre Ștefan Risipiceanu, un vecin apropiat al lui Gheorghe Dinca. The post DIICOT a reținut un complice al lui Gheorghe Dinca, care…

- „Nu cred!”, a fost prima reacție, dupa șocul inițial. Membrii USR Timiș au așteptat cu sufletul la gura rezultatele exit-poll. Fixați pe postul Digi24, apariția rezultatelor i-a luat total prin surprindere, mai ales ca, daca acestea se vor confirma, marele lor adversar, PSD și candidatul acestui…

- In direct la Romania TV, mama Luizei Melencu a transmis un mesaj disperat autoritaților din Romania pentru ca o femeie, care ar fi fost surprinsa pe o camera de supraveghere și care ar fi urmarit-o cu privirea pe Luiza Melencu, sa fie gasita. ”In dosarul fiicei mele este un filmuleț cu aceasta…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi seara, ca este a treia piedica in trei saptamani consecutive, ca, din nou, presedintele se pozitioneaza impotriva romanilor. Ea a dat asigurari ca nu va ceda, dar nu a spus ce va face concret. "Avem o Opozitie cinica si imatura care, orbita de interesele…

- Tudorița Maceșanu, mama Alexandrei Maceșanu, a declarat ca nu a vrut sa le predea procurorilor DIICOT buletinul fiicei sale deoarece crede in continuare ca fata nu a murit. „Noi tot ne legam de o mica speranta, firicelul acela de speranta, ca pe copilul nostru o sa il gasim, o sa intre intr-o buna zi…