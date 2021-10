Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis luni, 11 octombrie 2021, un mesaj cu ocazia Zilei Nationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.Mesajul a fost prezentat de catre Catalina Galer, Consilier de Stat Departamentul Relatii cu Autoritatile Publice si Societatea Civila, in cadrul ceremoniei…

- UDMR va merge la consultarile care vor avea loc cu presedintele Klaus Iohannis, dupa ce motiunea de cenzura a fost adoptata marti de Parlament, iar daca PSD nu vine cu o coalitie, "PNL are urmatoarea prioritate", a declarat pentru Agerpres liderul Uniunii, Kelemen Hunor.

- Premierul Florin Citu a declarat, marti, ca nu agreeaza varianta unui guvern tehnocrat sau a unuia de uniune nationala. "Am vazut cum a fost guvernul tehnocrat in 2016, guvernul 0. Romania nu mai are nevoie de o astfel de experienta", a aratat el, intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Parlamentului.…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a transmis un mesaj la congresul partidului, prin care a afirmat ca apreciaza participarea fiecarui membru, munca si efortul depuse in ultimii patru ani, precizand ca tot ceea ce a realizat formatiunea politica se datoreaza fiecaruia dintre membrii…

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a transmis in cadrul Congresului UDMR de vineri ca scena politica are nevoie de parteneriate pe termen lung pentru a cunoaste succesul. De asemenea, liderul UDMR a transmis ca partidul pe care il conduce a avut cel mai putin zgomotos Congres.

- Coaliția PNL-USR-PLUS-UDMR n-a ajuns la termen, dupa nici noua luni dupa ce au intrat împreuna în Palatul Victoria, oamenii lui Dan Barna și Dacian Cioloș nu au mai avut loc la masa. Momentul electoral intern din cele doua partide a grabit un exit așteptat într-un orizont de timp mai…

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS, Ionuț Moșteanu, l-a acuzat, luni, pe președintele Klaus Iohannis ca “putea sa-și faca rolul de mediator mai bine” și ca a transmis mesaje de activist PNL, in contextul crizei politice din guvern.

- PSD solicita presedintelui Klaus Iohannis sa „îsi întrerupa concediul” pentru a interveni în „scandalul `Cîtugate`” referitor la utilizarea „ilegala” a resurselor umane si financiare ale Guvernului în campania electorala a premierului…