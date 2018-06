Ce i-a spus Sloane Stephens Simonei la finalul meciului: ”Nu e trofeul pe care l-am dorit, dar…” VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a reușit, fara doar și poate, sa scrie istorie la Paris, intrucat dupa 40 de ani de cand un sportiv roman a caștigat trofeul mult ravnit și dupa doua finale pierdute, tenismena in varsta de doar 26 de ani a reușit sa puna mana pe trofeul de la Roland Garros și sa obțina primul titlul Grand…

- Ilie Nastase era euforic dupa ce Simona Halep a reușit sa se impuna intr-un turneu de Grand Slam. Sportiva noastra ratase alte trei finale, momente in care unii au apostrofat-o. Nu și Ilie Nastase, care i-a transmis un mesaj, dupa ce a caștigat la Roland Garros. ”Trebuia sa vina și acest succes! E ceva…

- Simona Halep a castigat primul titlu de Grand Slam din cariera, dupa o finala cu Sloane Stephens la Roland Garros (Halep – Stephens 3-6, 6-4, 6-1). „Vreau sa va multumesc tuturor. A fost minunat. In ultimul game am simtit ca nu mai pot respira. Am facut tot ce am putut. E uluitor. Am visat la […]

- Simona Halep, 26 de ani, a caștigat pentru prima data un turneu de Grand Slam, dupa ce a invins-o in finala de la Roland Garros pe Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1. "In primul rand vreau sa le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut, au fost minunați. In ultimul game am simțit ca nu mai pot respira.…

- Simona Halep, locul I WTA, a castigat, sambata, turneul de la Roland Garros, dupa ce a invins-o, in finala, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA. In urma acestui succes, primul din cariera la un grand slam, Halep a devenit prima jucatoare romana care castiga un “major”,…

- LIVE EUROSPORT SIMONA HALEP SLOANE STEPHENS LIVE STREAMING PRO TV ONLINE VIDEO FINALA ROLAND GARROS 2018. Simona Halep, 1 WTA, are șansa sa caștige, sambata, primul titlu de Grand Slam, in finala Roland Garros 2018, in care o intalneste pe Sloane Stephens, 10 WTA, de la ora 16:00. EUROSPORT si PRO…

- Simona Halep, numarul unu mondial, a apreciat ca meciul sau de luni cu belgianca Elise Mertens, castigat cu 6 2, 6 1, in optimi, a fost cel mai bun al sau la editia din acest an a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului, informeaza Agerpres.ro. 39; 39;Am fost pun pic nervoasa…