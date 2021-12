Ce fel de vinuri preferă românii și cât de mult le place să bea Vinul rosu este preferatul romanilor, fiind consumat cel mai frecvent.Studiile arata ca 63% dintre romani prefera vinurile seci, urmate de cele demiseci care sunt consumate de 27% dintre consumatori. Patru din zece romani (39%) consuma vin cel putin o data pe saptamana, iar 29% de aproximativ o data, maximum de trei ori pe luna, potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research. Vinul rosu este preferatul romanilor, fiind consumat cel mai frecvent. Principalele vinuri preferate sunt cele dulci si demi-dulci, consumate frecvent (cel putin o data pe saptamana), de peste 40% dintre romani.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

