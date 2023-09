Stiri pe aceeasi tema

- Beatrice Speteanu, farmacist si presedinte al Asociatiei Farmaciilor Traditionale si a Practicienilor e explicat pentru News.ro prevederile din proiectul de lege privind modul in care populatia gestioneaza medicamentele expirate sau nefolosite, adoptat de Parlament. Conform proiectului, de la inceputul…

- Populația va fi avertizata cu privire la medicamentele expirate si cele neutilizate, care se considera deseuri periculoase, prevede un proiect de lege reexaminat, adoptat miercuri de voturi de Camera Deputatilor, potrivit Agerpres.

- Populatia va fi avertizata in legatura cu medicamentele expirate si cele neutilizate, considerate deseuri periculoase.Legea adoptata cu majoritate de voturi miercuri in Camera Deputaților prevede introducerea obligativitatii unei mentiuni exprese in continutul materialelor publicitare pentru medicamente…

- RER Sud, operatorul de salubrizare din municipiul Buzau, vine cu o precizare importanta pentru cetațeni in ce privește debarasarea de medicamentele expirate. Potrivit unui comunicat, medicamentele al caror termen de valabilitate a fost depașit nu se arunca la gunoi ca orice alt deșeu, ci au un regim…

