Stiri pe aceeasi tema

- Pavel Bartoș și Anca sunt casatoriți din 2003 și au impreuna trei fete. Casnicia lor este una dintre cele mai solide și discrete, iar cei doi apar destul de rar impreuna in public. Recent, prezentatorul de la „Romanii au talent” a vorbit despre ce se intampla in familia lui.Pavel Bartoș a fost invitat…

- Deputatul Simona Bucura-Oprescu a lansat un mesaj cu ocazia vizitei in județul Argeș a ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, domnul Cseke Attila. “Visul meu este ca, fiecare dintre noi sa putem intr-o zi avea o alta viața in comunitate. O viața mai buna in care autoritațile…

- O politista din Mures, infectata cu noul coronavirus, a murit la 53 de ani. Sindicatul Europol a transmis ca femeia nu-si facea planuri de pensie, intrucat ”nu isi imagina viata fara colegii ei”, potrivit news.ro. ”Astazi am pierdut-o pe Anisoara, covid-ul a rapus-o fulgerator. Era colega…

- REȘIȚA – Newyorkezul stabilit de cațiva ani la Reșița i-a impresionat pe cei patru jurați cu piesa „It’s a man’s world”! Vocea inconfundabila a lui Dean le-a facut pe Andra și Alexandra Dinu sa-l aplaude in picioare, in timp ce prezentatorii Smiley și Pavel Bartoș au fost de acord la unison: „Ce bine…

- Secretul lui Nicolae Ceaușescu a fost dezvaluit, intr-un final. Cum planifica liderul comunist bugetul Romaniei și care era primul lucru pe care se axa, intotdeauna. Respecta regula de aur clasica liberala a echilibrului bugetar. Despre ce este vorba, mai exact. Cum facea Ceaușescu bugetul Romaniei…

- Iți dorești de foarte mult timp o piscina, nu doar pentru tine, ci pentru intreaga familie? Un constructor piscine cu experiența in domeniu te ajuta sa-ți vezi visul realitate. Acesta va fi cel care va lua fiecare mișcare pas cu pas, pentru a ajunge in final la rezultatul pe care ți-l dorești! De cat…

- Este prima data dupa 1990 cand una dintre cele mai sensibile cutume parlamentare nu mai este respectata de catre actualele partide parlamentare, ceea ce demonstreaza ca trocul politic a primat in fața interesul național. Actualele partide parlamentare – PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, și-au imparțit in…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a murit in timp ce transmitea in direct pe Youtube. El a acceptat provocarea unui alt internaut. Provocarea a constat in a bea 1.5 litri de votca intr-un timp extrem de scurt.Omul a ținut morțiș sa indeplineasca aceasta provocare, insa totul s-a terminat tragic pentru…