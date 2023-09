Stiri pe aceeasi tema

- Medeea Marinescu, actrița care ii este partenera de scena lui Florin Piersic, face dezvaluiri emoționante despre marele actor. Cei doi vor reveni luni, 18 septembrie, cu spectacolul „Strain in noapte”.Intr-un interviu pentru cancan.ro, Medeea Marinescu a vorbit despre relația speciala pe care o are…

- Șefa statului, Maia Sandu, a avut astazi o intalnire cu agricultorii din țara. Fostul deputat, fondatorul Asociației Forța Fermierilor, Alexandr Slusari, s-a aratat infignat ca nu a fost chemat la ședința. „La aceasta intalnire cumva toate asociațiile au fost neglijate, nu vorbesc doar de Forța Fermierilor.…

- Un echipament de pe scena a luat foc, chiar in timpul unui concert, in prima zi a festivalului UNTOLD din Cluj-Napoca. Participantii au incercat sa opreasca flacarile cu o patura, insa in cele din urma incendiul a fost stins de un echipaj ISU. UNTOLD 2023 a inceput, vineri, cu recitalurile Irinei Rimes,…

Peste 65.000 de participanți in prima zi la festivalul Neversea/Rapperul american Lil Uzi a concluzionat ca „Romania este incredibila", dupa intalnirea cu fanii care l-au aclamat dupa recitalul de pe scena principala a festivalului