Bianca Brad este, fara nicio indoiala, una dintre cele mai puternici femei din showbiz. Fosta Miss Romania a reușit sa invinga cancerul, iar acum duce un stil de viața sanatos. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o chiar in timp ce a ieșit la cumparaturi. Imaginile dovedesc ca actrița are mare grija de ea, dar și de felul in care arata.