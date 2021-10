Mișcarile in conturile bancare ale romanilor au fost analizate de Banca Naționala a Romaniei (BNR), care a publicat zilele trecute, statisticile privind comportamentul in profil teritorial in luna august. GdS a analizat datele publicate de BNR pentru doljeni, pe luna august, comparativ cu luna precedenta. Din analiza statisticilor BNR se observa ca in interval de o luna au scazut sumele sub forma depozitelor bancare la termen in lei și au crescut sumele ținute de doljeni sub forma disponibilitaților la vedere in conturi. Acest comportament s-a observat și anul trecut, in plina pandemie. Cu alte…