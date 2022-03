Ce evenimente au loc la in prima saptamana din luna martisorului la Teatrul National de Opera si Balet Oleg Danovski din Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- De martisor mergem la Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo;. ZIUA de Constanta, in parteneriat cu Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo;, ofera DOUA INVITATII DUBLE adica 4 bilete pentru doi castigatori.Prima invitatie dubla este pentru spectacolul "Don Quijote L.…

- In aceasta saptamana Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" are in program trei evenimente culturale: un recital de oboi si pian, Gala Concursului International de pian si poemul vocal coregrafic "L"heure drsquo;or de Paris". SEARA CAMERALA Miercuri, 23 februarie 2022, ora 18:30, Foyer TeatruVor…

- In aceasta saptamana Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" invita publicul la doua evenimente culturale: un recital si opera "Turandot" de G. Puccini. Baletul "Craiasa Zapezii" care ar fi trebuit sa aiba loc duminica, 13 februarie se reprogrameaza. SEARA LIRICA Miercuri, 9 februarie 2022,…

- Smaranda Paslaru fosta Draghici , o tanara soprana de la Teatrul National de Opera si Balet Constanta s a stins din viata la varsta de 35 de ani. Astazi este condusa pe ultimul drum, nu inainte sa ajunga pentru ultima data la Teatrul National de Opera si Balet Oleg Danovski miercuri , 02.02.2022 , unde…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo; a anuntat care este programul pentru luna februarie. Evenimentele vor incepe vineri, 4 februarie si in fiecare miercuri, sambata si duminica vor fi puse in scena spectacolele. In aceasta saptamana la Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo;…

- Spectacolele vor avea loc in zilele de miercuri, sambata si duminica de la ora 18:30. In aceasta saptamana la Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo; vor avea loc ultimele evenimente culturale ale lunii ianuarie 2022: un recital, o opereta si un balet. Spectacolele vor avea loc in zilele…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" adauga in program inca un "Concert de Craciun". Acesta va fi prezentat sambata, 18 decembrie 2021, de la ora 18:30.Biletele se pot achizitiona de la Agentia Teatrului si online. Regulament, info spectatori in contextul COVID 19, info bilete si Agentie…

- In aceasta saptamana, Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" invita publicul la traditionalul Concert de Craciun. Evenimentul va avea loc vineri, 17 decembrie 2021, de la ora 18:30. Pe scena vor urca solistii LAURA EFTIMIE, STELA SIRBU, ELENA ROTARI, IONELA DUMA, MIHAELA IONESCU, LUCIA MIHALACHE,…