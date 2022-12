Ce este un certificat energetic pentru clădiri și de ce este important să aveți acest document pentru casa dumneavoastră? Vom vedea in continuare ce este un certificat energetic pentru cladiri și de ce este important ca pentru imobilul sau apartamentul dumneavoastra sa dețineți acest act. Ce este un certificat energetic pentru cladiri? Certificatul energetic pentru cladiri (certificat de performanța energetica, dupa numele lui din lege) este un document legal, tiparit, care este elaborat conform metodologiei legale doar de catre specialiștii atestați numiți auditori energetici și care ne arata care este performanța energetica a cladirii. Performanța energetica a unei cladiri sau unitate a cladirii reprezinta energia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

