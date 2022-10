Ce este Generația Z. Sondajul care arată cum muncește Yahoo Finance spune ca 30 la suta din forța de munca a lumii va fi reprezentata de Generația Z, pana in 2030. Dar ce este aceasta Generație Z? Și, mai ales, cum vede munca? Generația Z, sau Gen Z pe scurt, reprezinta cohorta demografica ce se succede milenialilor (sau Generației Y) și precede Generația Alpha. Nașterea celor din aceasta generație a inceput in anul 1997 și s-a terminat in anul 2012. Majoritatea membrilor Generației Z sunt copiii celor din generația X și, uneori, a milenialilor. Majoritatea membrilor Generației Z au folosit tehnologia digitala de la o varsta frageda și sunt familiarizați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

