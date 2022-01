Ce este „Flurona”? – Israel a raportat primul caz din lume Israelul a confirmat primul caz al unei persoane infectate atat cu gripa sezoniera, cat și cu COVID-19 in același timp, adica „Flurona”, au declarat autoritațile joi, potrivit Times of Israel. „Flurona” a fost descoperita la o femeie insarcinata nevaccinata care avea simptome ușoare, potrivit Spitalului Beilinson din Petah Tikva. Unele investigații sugereaza ca acesta este primul astfel de caz dublu din lume, dar rapoarte despre pacienți atat cu gripa, cat și cu COVID-19 au aparut in SUA inca din primavara anului 2020. Israelul a inregistrat o creștere a numarului de cazuri de gripa in ultimele… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

