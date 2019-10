Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea in exces a neuronilor din creier ne-ar putea scurta viața. In schimb, activitați relaxante, precum meditația sau yoga, sunt considerate benefice deoarece diminueaza activitatea creierului și ne-ar face sa traim mai mult. Este concluzia unui studiu publicat recent in care oamenii de știința…

- Un șofer care face curse Uber și Lyft a povestit cați bani face intr-o saptamana. Clarke Bowman iși conduce clienții la destinație in timpul liber, și s-a decis sa raspunda intrebarilor curioșilor despre veniturile sale din activitatea part-time desfașurata in colaborare cu cele doua companii, relateaza…

- Rețea destructurata in Spania Foto: prensa.policia.es. Autoritatile spaniole au destructurat o organizatie infractionala care a exploatat, la munci în agricultura, peste 600 de persoane din România si Republica Moldova. Infractorii realizau profituri de aproximativ un milion…

- Polițiștii de frontiera din Cahul au surprins doi locuitori ai satului Crihana Veche in timp ce pescuiau ilegal pe lacul Manta. Pana la reținerea acestora, tinerii au reușit sa prinda circa 200 kg de pește de diferite specii.

- Zeci de persoane protesteaza, miercuri, in Deva, in fața sediului Prefecturii Hunedoara, din cauza mirosului provenit de la doua ferme de porci din Oraștie. Oamenii spun ca, din cauza poluarii olfactive, nu pot sa țina geamurile deschise, anunța MEDIAFAX.Zeci de persoane protesteaza, miercuri,…

- Rusia a acuzat vineri ONU ca furnizeaza "date false" in legatura cu scolile si spitalele care ar fi fost bombardate in provincia siriana Idlib de regimul sirian si aliatul sau rus, relateaza France Presse. Aproximativ trei milioane de persoane traiesc in aceasta regiune din nord-vestul Siriei, ultimul…

- Creierul oamenilor creativi este mult mai complex, potrivit cercetatorilor. Mai exact, aceștia au mai multe conexiuni neuronale între emisfera stânga și cea dreapta, fața de persoanele normale.

- Politia Rutiera a organizat o ampla actiune, in perioada 1 – 4 august, pentru depistarea celor care efectueaza transport neautorizat de persoane. Oamenii legii au depistat 244 de autovehicule ce efectuau, in mod ilegal, transport contra-cost de persoane.