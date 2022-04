Ce este de făcut când amânăm somnul pentru că nu ne ajunge ziua In special in societatea actuala, in care suntem sufocați de sarcini și responsabilitați, dar și de social media care ocupa mare parte a activitaților zilnice, apare un fenomen nou. Oamenii amana sa mearga la culcare pentru a face activitați pentru care nu au timp in timpul zilei. Este o modalitate de a gasi timp pentru petrecerea timpului liber și distracție, in detrimentul somnului.Este practic o “razbunare”, o incercare de a amana somnul, aceasta fiind singura modalitate prin care oamenii care muncesc peste 12 ore pe zi simt ca pot deține controlul asupra vieții și timpului lor. Intarzierea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-a aflat care este singurul loc in care oamenii traiesc 140 de ani. Unde se afla zona lipsita de boli, dar și de tehnologie. Valea raului Hunza, aflat la granita dintre India si Pakistan, este considerata de cei mai mulți „oaza tineretii”. Oamenii din aceasta zona aproape nu se imbolnavesc niciodata…

- Parinții pot solicita amanarea inscrierii in invațamantul primar a copiilor care implinesc 6 ani pana la 1 septembrie 2022. Parinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor care implinesc 6 ani pana la 1 septembrie 2022 și doresc amanarea inscrierii in invațamantul primar…

- „Cum pot sa ajut?”, s-a intrebat tanarul dupa ce razboiul a impins peste granitele Ucrainei milioane de refugiati. O prietena i-a spus de programul de voluntariat din Gara de Nord, a venit, i s-a dat o vesta, iar scaunul cu rotile, in care il ține o boala de oase, pare sa fi primit aripi: „O sa vin…

- Mariyka e singurul copil care s-a nascut la Cernobil, la 13 ani de la teribila explozie. Parinții ei au fost acuzați ca ii pun viața in pericol, dar cu toate astea nu au parasit zona puternic iradiata. Tanara are acum 23 de ani.

- Agenția pentru Protecția Mediului din Romania a anunțat ca nu exista nor toxic in Ucraina, deoarece concentrația de monoxid de carbon e mult sub pragul de ingrijorare. Mai mult, Raed Arafat spune ca norul este de fapt un fake news. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a confirmat…

- Singurul cuvant din lume care se pronunța la fel in toate limbile. Tu știi care este? Oamenii de știința de la Institutul de psiholingvistica Max Planck susțin ca exista un singur cuvant care este același in fiecare limba. Inregistrand segmente de limbaj informal de pe cinci continente, aceștia au dezvaluit…

- Investițiile imobiliare au ajuns sa fie la mana autoritaților locale și asta in ciuda eforturilor financiare pe care companiile private le fac pentru a dezvolta și comunele apropiate municipiului Iași. O astfel de situație a intampinat-o firma de construcții care a decis sa faca o investiție importanta…