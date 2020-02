Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul care a aparut in decembrie in provincia chineza Hubei (centru) a fost denumit de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii "COVID-19", a anuntat directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza Reuters.

- Primul vaccin care vizeaza coronavirusul din China ar putea fi disponibil in 18 luni, „așa ca astazi trebuie sa facem totul impotriva lui folosind armele disponibile”, a declarat marți, la Geneva, șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. El a spus ca virusul a fost…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat marti numele oficial dat noului coronavirus care a provocat o epidemie in orasul Wuhan din China. Noul coronavirus va fi numit „COVID-19” (Corona Virus Desease – anul 2019). OMS a activat Echipa ONU pentru managementul crizei si a organizat o reuniune…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat ”urgența mondiala”, astazi, din cauza epidemiei de coronavirus care se raspandește in afara Chinei, informeaza BBC."Motivul principal nu este ceea ce se intampla in China, ci ceea ce se intampla in alte țari", a declarat șeful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- Beijingul a fost de acord ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) sa trimita experti internationali 'cat mai curand posibil' in China pentru a ajuta la intelegerea noului coronavirus si pentru a ghida raspunsul global la epidemie, a anuntat marti OMS, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Intr-un…