Ce este acela Halloween? Pregătiri pentru „Sărbătoarea tuturor sfinților” Ziua de 31 octombrie este cunoscuta și in Romania, de ceva timp, ca fiind ziua de „Halloween” sau „Sarbatoarea tuturor sfinților”. O sarbatore de origin celtica, introdusa și in alte țari de imigranții irlandezi ai Statelor Unite ale Americii. Celții credeau ca in data de 31 octombrie, de sarbatoarea numita Samhain, spiritele intrau in comunicare cu cei vii și coborau pe pamant. Oamenii se deghizau in monștri și ieșeau pe strazi pentru a face mult zgomot și, astfel, ziceau ei, speriau spiritele rele. In prezent, in unele țari data sarbatorii este 1 noiembrie, dar ceea ce este sigur este ca Halloween-ul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

