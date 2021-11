Stiri pe aceeasi tema

- „Au mai ramas patru state europene cu cota unica. Categoric ca la anul va trebui luata o decizie privind cota unica. Au mai ramas Romania, Bulgaria, Estonia, care are o populatte cat Bucurestiul, si Bulgaria. Trebuie sa luam masuri imediat, categoric sunt pentru impozitarea progresiva, pentru impozitarea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni seara, ca viitorul guvern PSD-PNL va desfiinta cota unica de anul viitor si ca va fi introdusa impozitarea progresiva. „Au mai ramas patru state europene cu cota unica. Categoric ca la anul va trebui luata o decizie privind cota unica. Au mai ramas Romania,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni seara, ca viitorul guvern PSD-PNL va desfiinta cota unica de anul viitor si ca va fi introdusa impozitarea progresiva. „Au mai ramas patru state europene cu cota unica. Categoric ca la anul va trebui luata o decizie privind cota unica. Au mai ramas Romania,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni seara, ca viitorul guvern PSD-PNL va desfiinta cota unica de anul viitor si ca va fi introdusa impozitarea progresiva. „Au mai ramas patru state europene cu cota unica. Categoric ca la anul va trebui luata o decizie privind cota unica. Au mai ramas Romania,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la Antena 3, ca daca social-democrații vor intra la guvernare cu liberalii, atunci vor susține renunțarea la cota unica de impozitare și introducerea unui impozit pentru marile averi. „Domnule, au mai ramas 4 state europene cu cota unica. Categoric…

- Deputatul PNL Ionel Danca sustine ca partidul trece acum printr-o mare „rusine” pentru faptul ca a trebuit sa mearga „in genunchi, cu caciula in mana, pentru sprijin la PSD” si a fost refuzat. „Ce umilinta pentru Partidul National Liberal, sa ajungi sa mergi in genunchi, cu caciula in mana, pentru sprijin…

- Marcel Ciolacu a fost prezent marti seara, la Antena 3 , in emisiunea Sinteza Zilei, unde vorbit despre motiunea de cenzura si planurile social democratilor pentru urmatoare perioada, iar telespectatorii au putut zari in urechea dreapta a președintelui PSD o casca alba, un lucru neobișnuit pentru invitați,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a exclus, miercuri, posibilitatea unei aliante cu PNL si a refacerii USL, sustinand ca singura solutie de iesire din criza sunt alegerile anticipate. Intrebat cum se va pozitiona partidul sau, daca presedintele Iohannis va propune refacerea USL, Marcel Ciolacu a raspuns:…