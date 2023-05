Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 28 aprilie ndash; 30 aprilie 2023 Directia de Sanatate Publica Judeteana Constanta a efectuat actiuni de control pentru verificarea conformarii la normele de igiena si sanatate publica in unitati de alimentatie publica pentru a preintampina eventuala aparitie a unor factori de risc cu impact…

- Peste 75.000 turisti sunt asteptati pe litoralul romanesc in weekendul de deschidere de sezon, spune Corina Martin, presedinte de onoare al patronatului RESTO Constanța si secretar general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania. Cazarea poate ajunge pana la 2.400 de lei…

- Peste 75.000 turisti sunt asteptati pe litoralul romanesc in weekendul de deschidere de sezon, spune Corina Martin, presedinte de onoare al patronatului RESTO Constanta si secretar general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania.Cazarea poate ajunge pana la 2.400…

- “Asteptam peste 75.000 de turisti pe litoral in weekendul de 1 Mai, datorita evenimentelor ce se organizeaza mai ales in Costinesti si Mamaia. Pe primul loc ca numar de turisti prezenti la un eveniment se va plasa “Beach, Please”, festivalul ce va atrage in Costinesti peste 50.000 participanti,…

- Sportivii si echipele CSM Constanta intra din nou in arena, cu gandul la noi victorii. Avem o saptamana cu meciuri unul si unul pentru echipele noastre, care sunt angrenate in lupta pentru medalii in competitiile interne. Fetele de la baschet aduc spectacolul Finalei Ligii Nationale la Sala Sporturilor…

- Comisia Europeana a decis sa trimita un aviz motivat Romaniei pentru nerespectarea normelor UE privind principiile si cerintele generale ale legislatiei alimentare privind igiena produselor alimentare, a normelor specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala si a

- Echipa masculina de baschet CSM Constanta a reluat meciurile din grupa 1 10 a Ligii Nationale, sustinand un test dificil in fieful Rapidului Bucuresti, una dintre cele mai bune echipe ale campionatului. Formatia de pe litoral castigase insa in sferturile Cupei Romaniei, la Constanta, dar acum partida…

- Un atac grav la democrație il constituie amendamentele aduse la o inițiativa a Guvernului Romaniei. Angajații din servicii, MAI și MApN ar putea avea un alt regim de depunere a declarațiilor de avere și de interese. ANI critica dur amendamentele depuse la Comisia juridica a Senatului in acest sens. …