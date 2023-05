Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai cunoscute artiste ale Romaniei pare sa se confrunte cu noi probleme in plan personal. Fostul ei soț ar face tot posibilul de a amana separarea lor oficiala, dupa ce blondinei i-a fost anulata cererea de divorț. Despre cine este vorba. Artista care nu a putut divorța, momentan Anca…

- Cand Brigitte nu-i acasa, Florin Pastrama iși face de cap?! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe urmele lui și au filmat fiecare mișcare a omului de afaceri. In compania cui a fost surprins soțul vedetei și cum iși petrece timpul in timp ce bruneta se afla…

- Carmen Bruma, 4 zile pline de adrenalina in Dubai. Iata ce vacanța wow a avut! Vedeta a ales ca destinație Dubai, o destinație pe care a experimentat-o, de aceasta data, altfel, optand pentru activitați pline de adrenalina. Cunoscuta pentru stilul sau de viața activ, Carmen Bruma a ales ca in Dubai…

- Imediat dupa ce a revenit din cantonamentul din Dubai, Fabien Cosmao, preparatul fizic de la academia lui Patrick Mouratoglou s-a afișat alaturi de o rusoaica, semn ca nu mai colaboreaza cu sportiva din Romania.

- Oana Roman se bucura de inca o vacanța dupa intoarcerea din Egipt. Vedeta petrece momente frumoase alaturi de fiica ei, Isabela, insa de aceasta data intr-o alta destinație. Oana Roman a decis sa mearga in Dubai, iar vedeta a fost impresionata de peisajul spectaculos.

- Lora s-a intors in Bali pentru o vacanța lunga, trei luni de soare și rasfaț. Este locul de care solista și vedeta Pro Tv s-a indragostit, lockdown-ul prinzand-o in insula indoneziana. In nebunia iscata de criza sanitara din 2020, blondina și iubitul sau au stat blocați in Bali timp de aproape șase…

- Bruneta a marturisit ca fix de ziua Ziua Indragostiților ea și Florin Pastrama s-au sarutat pentru prima data, acela fiind și momentul in care el i-a cucerit inima pentru totdeauna. Iata ce declarații a facut vedeta despre inceputul relației cu Florin Pastrama, dar și ce vești mai aduce din Dubai.

- Brigitte Pastrama traiește o noua viața! Vedeta s-a mutat in Dubai, insa acum nu mai poate sa paraseasca țara. Astazi iși sarbatorește ziua de naștere, iar despre intreaga experiența a vorbit la Antena Stars, unde a spus și motivul pentru care nu poate sa se mai intoarca in Romania.