- A fost prilej de mare sarbatoare in familia artistei Elena Gheorghe, in acest weekend. Fratele ei, Costin Gheorghe, și aleasa inimii lui și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste și iata ca, la scurt timp de la logodna, aceștia au decis sa faca și nunta.…

- Momente de fericire in familia Elenei Gheorghe! Costin Gheorghe și iubita lui și-au spus marele "DA!" in fața lui Dumnezeu, asta dupa ce, in urma cu doar doua saptamani, fratele Elenei Gheorghe și-a cerut partenera in casatorie! Imagini emoționante cu marele eveniment din viața celor doi!

- Alin Oprea și Medana s-au casatorit religios in urma cu doua saptamani, iar acum se bucura de o minunata luna de miere. Cei doi indragostiți au impartașit cu fanii lor primele imagini din locul superb in care au ajuns.Pe 15 septembrie, Medana și Alin Oprea s-au casatorit religios, iar alaturi de ei…

- What’s Up și partenera lui s-au casatorit religios sambata, 23 septembrie. Evenimentul a avut loc in mare secret, fara prea mult tam-tam. Locația aleasa de cuplu pentru a sarbatori mariajul a fost una neașteptata, cei doi preferand simplitatea in detrimentul opulenței. Primele imagini de la nunta. What’s…

- Este o zi importanta pentru Maria Constantin și Robert Stoica. Dupa ce s-au casatorit civil și religios pe 25 iulie, cei doi sarbatoresc așa cum se cuvine marele eveniment. Pregatirile sunt in toi, iar noi avem și primele imagini de la locația exclusivista unde se va ține petrecerea.

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu s-au casatorit religios duminica, 30 iulie, iar evenimentul a fost unul extrem de emoționant. Imagini spectaculoase de la nunta prezentatorului de la Antena 1.Pe 30 iulie, Dani Oțil și Gabriela Prisacariu și-au unit destinele și in fața lui Dumnezeu. Ceremonia a fost…

- Sandra Izbașa și Razvan Banica și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, iar cei doi au fost atenți la cele mai mici detalii pentru a ieși totul perfect intr-o zi atat de speciala. Razvan Banica și-a surprins soția cu o surpriza de proporții, iar cei doi au stralucit pe ringul de dans.

- Gabriela și Dani Oțil au ales o locație exclusivista pentru evenimentul lor. Cei doi au optat pentru un restaurant din Buftea, aflat langa lac, iar priveliștea este una de vis. Decorul este unul spectaculos, iar culoarea predominanta fiind alb, asemenea rochiei de mireasa.