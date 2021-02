Ce decizie a luat Oana Roman după divorțul de Marius Elisei La sfarșitul anului trecut, Oana Roman (45 de ani) a confirmat ca ea și soțul ei, Marius Elisei (34 de ani), s-au desparțit. Recent, Oana a dezvaluit ca au depus actele de divorț. „Am depus actele și in momentul asta avem o relație extraordinar de ok. Nu știu [daca ne vom impaca]. Avem o relație foarte ok. Vine și ma ajuta cand e nevoie”, a spus Oana Roman in emisiunea Xtra Night Show, relateaza Spynews . Ce decizie a luat Oana Roman dupa divorțul de Marius Elisei? Pe Instagram, Oana a dezvaluit ca și-a angajat paza. „Am paza și protecție. Eram stresata ca sunt singura cu mama și Isa și nu avem… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Kelly Rowland (39 de ani) a devenit mama pentru a doua oara in data de 21 ianuarie a anului acesta. Alaturi de soțul ei, managerul Tim Weatherspoon (47 de ani), artista mai are un fiu, Titan Weatherspoon, in varsta de 6 ani. Kelly Rowland a nascut al doilea copil! Prima imagine cu bebelușul Sambata,…

- La sfarșitul anului trecut, in mediul online Oana Roman (45 de ani) a dezvaluit ca ea și soțul ei, Marius Elisei (34 de ani), s-au separat. Fostul cuplu are impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 6 ani. Cu cine locuiește Isabela, fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei, dupa separarea parinților ei?…

- La sfarșitul anului trecut, Oana Roman (45 de ani) a confirmat ca ea și soțul ei, Marius Elisei (34 de ani), s-au desparțit. Oana și Marius au impreuna o fiica, Isabela, in varsta de 6 ani. Cum a reacționat fiica Oanei Roman dupa separarea parinților ei? „O sa mint daca o sa spun ca a fost simplu. Sunt…

- S-au iubit timp de 8 ani, dar totul s-a dus pe apa sambetei la inceputul lunii noiembrie 2020! Pepe, primele sarbatori dupa desparțirea de Raluca Pastrama! Alaturi de cine a petrecut artistul de Craciun și Revelion? A povestit totul in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars!

- Chiar de acest Craciun, fiica Andrei și a lui Catalin Maruța, pe nume Eva, a primit o mare surpriza, iar totul se datoreaza fanilor ei, așa ca totul a fost facut public. Andra are cu cine sa se mandreasca Astfel ca Andra le-a dat o veste foarte buna fanilor ei de Craciun. Fiica acesteia și […] The post…

- Primele 10.000 de doze de vaccin anti-Covid sunt așteptate in Romania intre Craciun și Revelion, fiind vorba despre o „tranșa simbolica”, insa din ianuarie sosesc alte 600.000 de doze, spune presedintele Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea. Intrebat, la Digi24, cand…

- Vasile Gheorghița, președintele Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea, a anunțat marți, ca primele doze de vaccin anti-Covid vor ajunge in Romania intre Craciun și Revelion. Potrivit lui Gheorghița, este vorba de 10.000 de vaccinuri care reprezinta o „tranșa simbolica”.…