Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce pandemia se extinde tot mai mult in lume, Rusia reușește sa mențina numarul de infecții confirmate cu coronavirus la un prag mic: cateva sute, in condițiile unei populații de 146 de milioane. In vreme ce autoritațile lauda masurile luate din timp, criticii vorbesc despre ascunderea informațiilor…

- © Sputnik / Aram NersesyanPremierul Armeniei, despre vindecarea primului pacient cu coronavirus - detaliiCHIȘINAU, 16 mart – Sputnik. Anterior Moscova a sistat cursele aviatice cu Uniunea Europeana, Elveția și Norvegia, iar mai inainte cu China, Iran, Coreea de Sud, Franța, Spania, Germania, precizeaza…

- Noul coronavirus se raspandeste in prezent mai rapid in afara Chinei decat in interiorul acestei tari, evolutie care conduce lumea in teritoriu necunoscut, dar epidemia poate inca sa fie tinuta sub control, a anuntat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters potrivit news.ro.In…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a transmis ca lumea ar trebui sa se pregateasca pentru o eventuala pandemie desi inca s-a ajuns in acest punct. Expertii spun insa ca evolutiile din ultimele 24 de ore indica apropierea de pragul critic in privinta capacitatii de a limita raspandirea virusului.

- Numarul infectiilor dar si al deceselor cu noul coronavirus din China creste de la o oara la alta. Amploarea fenomenului le da de furca autoritatilor sanitare chinze si a starnit ingrijorare la nivel mondial.

- China va permite accesul experiților americani in țara ca parte a eforturilor depuse de Organizația Mondiala a Sanații pentru combaterea raspandirii rapide a noului coronavirus, relateaza site-ul agenției Reuters.Citește și: Liviu Pleșoianu iși anunța DEMISIA din PSD: Eu NU merg mai departe…

- Conform celui mai recent bilant, in China s-au produs 213 decese din cauza coronavirusului, iar 9.692 de cazuri de infectii cu coronavirus au fost confirmate. Un total de129 cazuri au fost raportate in alte 22 de tari si regiuni. O avertizare de calatorie emisa de Departamentul de Stat situeaza…

- Un studiu recent a demonstrat ca este suficient ca aceasta decizie sa fie luata cu cel puțin patru saptamani inainte de o intervenție chirurgicala. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat zilele acestea ca renunțarea la fumat este o decizie ințeleapta in contextul pregatirii unui pacient…