Ce criză economică urmează? Cand lumea se apropie de sfarșitul unei ere in care banii erau practic liberi, marea intrebare este care vor fi consecințele creșterii ratelor dobanzilor. Nu este greu de identificat posibilele probleme. Multe guverne par vulnerabile. Exista ingrijorari in ceea ce privește Regatul Unit, unde datoria naționala este acum echivalenta cu aproximativ 100% din producția economica. […] The post Ce criza economica urmeaza? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

