- Sursa importanta de vitamine, caisele pot imbunatati sanatatea cardiaca si bolile respiratorii, fortifica sistemul osos si mentin echilibrul electrolitic in organism. Nu sunt recomandate diabeticilor si nici celor cu stomacul sensibil. Delicioase in stare proaspata, caisele pot fi introduse si in…

- Potrivit studiului, peste 50% din populația din urbanul mic și 34% din urbanul mare a avut Covid-19.Cifrele ar fi cu 9%, respectiv 3% mai mari decat cele oficiale, intucat mulți romani infectați au fost asimptomatici și nu s-au testat sau nu au raportat autoritaților ca au Covid-19. Astfel, imunitatea…

- In plin sezon estival, fructele și legumele sint la mare cautare, in Piața Centrala. Coacaza, piersice, caise, agriș - sint doar citeva dintre produsele preferate de moldoveni in aceasta perioada. La Piața Centrala, in aceste zile, gasiți agrișul dulce la 50 de lei kilogramul. Un kilogram de coacaza…

- In urma numarului de cazuri inregistrate zilnic din cauza mutației Delta, cercetatorii germani au declarat ca imunitatea colectiva este departe de a fi atinsa. Specialiștii au menționat ca acest obiectiv ar putea fi indeplinit doar atunci cand copiii și adolescenții vor incepe sa se vaccineze.

- Conform specialiștilor, alimentele trebuie consumate cu cap și, mai exact, intr-o cantitate precisa. Specialiștii ne vorbesc astazi despre cum se consuma corect fructele, de fapt. Este una din greșelile majore pe care toți romanii o fac și anume: nu iși cantaresc porția. Cum se consuma corect fructele…

- Aparent, homeschooling-ul este o varianta buna pentru mersul la școala in aceasta perioada pandemica care ne pune in situații noi și care ne incearca creativitatea și rabdarea, atat cu cei mici, cat și in viața de zi cu zi. Avand in vedere izolarea de colectivitate, sosirea primaverii și a legilor care…

- Sunt cateva fructe care trebuie sa aiba intaietate in alegererile tale pentru cumparaturi. Ce trebuie sa mananci neaparat in sezonul de primavara? Care este recomandarea specialiștilor de care toata lumea trebuie sa țina cont? Ce fructe trebuie sa consumi neaparat in sezonul de primavara? Primavara…