- Ziarul Unirea CNAS: Dosarul electronic de sanatate – ce conține și cum poate fi accesat Dosarul electronic de sanatate e o facilitate ce sta la indemana fiecarui asigurat din sistemul de sanatate, conform legislației in vigoare. E modul cel mai simplu pentru un pacient și pentru medicii sai de a vedea…

- Ne aflam intr-o perioada dominata de populara raceala, acea perioada din an in care camerele de garda se umplu de bolnavi, iar scolile si gradinitele se inchid in fata iminentei epidemii de gripa. Din pacate, copiii fac parte din grupa de varsta expusa, dar si vulnerabila, din cauza dezvoltarii…

- Cartofii dulci sunt buni pentru sanatate? Nutritionistul Gianluca Mech explica Cartofii dulci sunt legume radacinoase cultivate pe intreg globul. Se pot gasi intr-o varietate de culori, cum ar fi portocaliu sau mov, si sunt extrem de bogati in vitamine, minerale, antioxidanti si fibre. Sunt gustosi…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice un proiect de ordonanta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative, care prevede emiterea actelor electronice de identitate.

- ANUL NOU 2020. Una dintre cele mai populare traditii presupune ca in meniul de Revelion sa includem neaparat si boabele de struguri. Acest obicei provine din Spania si America Latina, unde oamenii mananca 12 boabe de struguri pentru fiecare bataie a ceasului la trecerea dintre ani, pentru fiecare…

- Singurul aliment care contine vitamina B12, sursa importanta de probiotice, banala varza murata intareste sistemul imunitar, regleaza tensiunea si protejeaza sistemul nervos, prevenind pierderile de memorie. “Varza murata contine mai multa vitamina C decat varza in stare cruda, ajutand la intarirea…

- Regulile stricte ale postului si-au pierdut importanta si pana si targurile de Craciun sunt mai mult despre ce mananci decat despre bucuria de a trai o perioada cu totul speciala din an. Specialistii avertizeaza ca faptul ca nu-i dam organismului ragaz ne poate conduce spre situatii limita.

- Memorandumul pentru sprijinirea Complexului Energetic Oltenia (CEO), cel mai mare producator de energie electrica pe baza de carbune, va fi adoptat in ședința de Guvern de saptamana viitoare, au precizat surse guvernamentale, scrie Mediafax.Actul a fost trimis de Ministerul Economiei, Energiei…