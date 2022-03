Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Teodora GHICA, Librar Carturești ,,Chiar și așa, singuratatea pe care o simt nu seamana cu nimic din ce am trait vreodata. Cand vad Pamantul de aici, atat de frumos și de fragil, ma napadește o stranie melancolie, pe care nu sunt in stare s-o ințeleg.’’ Francesc Miralles este scriitor, jurnalist…

- Andreea Teodora GHICA Librar Carturești ,,Mi-am inceput misiunea de a descoperi enigmele creierului și secretele inimii intr-un atelier cu obiecte pentru magie, dar adevarul este ca nu-i nevoie sa intram intr-un astfel de magazin ca sa le descoperim. Trebuie doar sa privim in propriile minți și inimi.’’…

- Andreea Ileana MOCANU, Librar Carturești Chris Cander este o scriitoare americana și o mare iubitoare a carților, pe care, atunci cand nu le scrie, le ingrijește ca administrator al mai multor biblioteci din comunitatea sa, dar și in calitate de colaboratoare a mai multor edituri și, mai ales, in calitate…

- Andreea Teodora GHICA, Librar Carturești Buzau ,,Viața nu este un experiment controlat. Nu ai cum stabili exact cand s-a transformat un lucru in altceva, nu poți cuantifica cine are un impact asupra ta și in ce fel, nu poți determina ce combinație alchimica de factori duce la vindecare.” Suleika Jaouad…

- Andreea Ileana MOCANU, Librar Carturești Buzau ,,Iernile sufletului. Despre tihna și refugiu in perioade dificile”, de Katherine May, este o lectura care ne incalzește inimile in zilele friguroase de februarie. Katherine May se simte copleșita de problemele de sanatate ale soțului, epuizarea la locul…

- Andreea Teodora GHICA, Librar Carturești Buzau ,,Oamenii vad ce vor. Cu toții avem de ales. Absolut fiecare dintre noi. Alegem cum ne purtam unii cu alții”. ,,Fiica Reichului” este o poveste inspirata din scrieri adevarate din perioada nazismului, o poveste ce iți ajunge in adancul sufletului și ramane…

- Andreea MOCANU, Librar Carturești Buzau Laura Ionescu este absolventa a Facultații de Jurnalism, Științe ale Comunicarii și Istorie. In volumul sau de debut, ,,Nu te gasesc pe nicaieri”, aceasta se intoarce in copilarie și adolescența, pe urmele relației cu mama sa. Astfel, autoarea recompune imaginea…

- Venera DONE, Librar Carturești Buzau ,,Testamentele”, publicat in 2019, este continuarea romanului de succes ,,Povestea slujitoarei”, al autoarei Margaret Atwood. Autoarea a scris „Testamentele” in paralel cu ecranizarea primului volum, orientand producatorii cu privire la destinele personajelor sale.…