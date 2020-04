Ce căuta, noaptea, un minor recidivist, „lelea prin Ploieşti”? Ce întrebare! F. T. Nu avem inca statistica infractionalitatii comise de catre minori in ultimele doua luni, dar suntem curiosi cum va arata aceasta, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Nu de alta, dar, iata cum se precizeaza intr-un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova: „In noaptea de 23 spre 24 aprilie, in jurul orei 04:00, o patrula de siguranța publica din cadrul Secției nr. 3 Ploiești a fost sesizata de un barbat ca a surprins o persoana de sex masculin care a forțat butucul portierei stanga fața de la autoturismul pe care il deține, parcat in fața imobilului… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- F. T. In dimineața zilei de ieri, la intrarea in localitatea Romanești, pe sensul de mers Ploiești- București (km 49 +150), a avut loc un accident rutier grav, soldat cu decesul unei persoane și ranirea altor trei. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova,…

- Politistii din municipiul Ploiesti au folosit armamentul din dotare si au tras in plan vertical pentru aplanarea unui conflict izbucnit luni seara intr-un cartier al orasului, au informat, marti, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova."Am fost sesizati cu privire…

- Aproximativ 580 de jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta "Mihail Kogalniceanuldquo; au chemat in instanta Ministerul Afacerilor Interne si Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane, dar si Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta "Mihail Kogalniceanuldquo;. Dosarul 2587 118…

- La data de 23 martie 2020, in jurul orei 12.25, lucratorii Secției 1 de Poliție Ploiești au efectuat verificari la o adresa din municipiu unde figura ca avand domiciliu una dintre persoanele auto-izolate. Masura oamenilor legii a fost intreprinsa in baza Planului de masuri pentru realizarea misiunilor…

- Scene incredibile in Ploiești. Un barbat a incercat sa evadeze de mai multe ori din centrul de carantina, el fiind nemultumit, printre altele, de diversitatea hranei au informat, duminica seara, reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova, conform Agerpres."Cu referire…

- Un barbat din Ploiesti a incercat sa plece din centrul de carantina, el fiind nemultumit, printre altele, de diversitatea hranei si nefiind la primul incident, au informat, duminica seara, reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova. "Cu referire la incidentul petrecut…

- Politistii au deschis dosare penale in rem pentru vatamare corporala din culpa in cazul copiilor de la cele doua scoli din Dabuleni si Daneti, minorii prezentand simptome de intoxicatie si fiind internati, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dolj. "In cele…

- Politistii au emis ordin de protectie pe numele unui tanar de 29 de ani care si-a amenintat si agresat sotia, a informat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Victor Tuhasu, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, politistii din cadrul Sectiei 3 Politiei Rurala Motru…