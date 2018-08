Ce capete de autostrada spera sa mai inaugureze ministrul Sova in 2018 Ministrul Transporturilor sustine ca, pana la finele anului, ar putea fi dati in folosinta alti cativa zeci de kilometri de autostrada, pe langa cei 28,8 care au fost inaugurati zilele trecute, intre Aiud si Turda.



In timpul unei conferinte de presa in care si-a facut bilantul primelor 6 luni de activitate la conducerea Transporturilor, ministrul Lucian Sova nu a scapat ocazia de a aminti ca, in mandatul sau, s-au inaugurat loturile 3 si 4 ale autostrazii Sebes-Turda. In plus, a mai spus Sova, pana la finele anului, s-ar mai putea deschide circulatiei alti kilometri de autostrada.



