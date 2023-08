Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile din activitatea de exploatare, inainte de activitatea de echilibrare si de constructii au crescut in primele sase luni cu 8%, la 761,09 milioane lei. Transgaz SA este asociat unic la Eurotransgaz SRL, companie infiintata in 2017 pe teritoriul Republicii Moldova, in vederea participarii la…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi a realizat un profit net de 62 milioane lei in primul semestru, de la 33,97 milioane lei in perioada similara a anului precedent. Veniturile totale au urcat cu 23% in primele sase luni, la 352,5 milioane lei. ”Conform Raportului Administratorilor, in primele…

- Romanii considera reducerea stresului (74%), distracția alaturi de felina (72%) și timpul de calitate petrecut impreuna (70%) printre cele mai importante beneficii ale traiului alaturi de o pisica. Astfel, pentru 43% dintre romani pisica parte din familie, conform celui mai recent studiu Whiskas*. Cei…

- Metrorex face achiziții pentru cei peste 5.000 de salariați. Mai exact, compania de transporturi vrea sa iși asigure angajații in caz ca se intampla ceva cu ei, iar pentru acest lucru este dispusa sa scoata din buzunar aproximativ 1 milion de euro. Metrorex nu este una dintre marile companii falimentare,…

- Potrivit Asociației Europeana a Producatorilor de Automobile (the European Automobile Manufacturers’ Association – ACEA), in primele șase luni 2023, cetațenii Uniunii Europene au cumparat cu 17,8% mai multe mașini, comparativ cu aceeași luna a anului trecut. In Romania, creșterea este de 25,4%.

- In cadrul ședintei de astazi, Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a adoptat masuri privind funcționarea pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de capital si pensii private, dupa cum urmeaza: Reglementare Notificarea Autoritații Europene de Supraveghere EBA…

- Prestatorul de servicii de apa și canalizare din Campulung, Edilul CGA, a incheiat anul 2022 cu un rezultat mai puțin bun decat cel din anul anterior.Profitul net inregistrat de firma deținuta de municipalitate prin Consiliul Local a fost de 282.536,76 lei, scaderea fața de 2021 fiind de peste șaizeci…

- Pilonul II de pensii private obligatorii dupa primii 15 ani: Romanii au virat 16,9 mld. euro si au acum in conturi cu 5 mld. euro mai mult Cifrele pe scurt: – 15 ani de activitate Pilon II – 8,05 milioane de participanti – 84,2 miliarde de lei contributii brute colectate – 107,7 miliarde de lei […]…