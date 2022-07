Ce bacșiș să lași când mergi în vacanță în Europa. Reguli nescrise pe care turiștii trebuie să le știe De multe ori ajungem in situații in care ne intrebam daca ar trebui sa lasam bacșiș, sau ce suma ar fi potrivita, in funcție de serviciile oferite. Intrebarile apar cu atat mai mult atunci cand vizitam o alta țara și nu știm cum se obișnuiește in zona respectiva. Partea buna este ca, la nivelul intregii Europe, legile nescrise ale bacșișului sunt foarte similare, astfel ca nu veți da greș. Deși nu este obligatoriu, exista mai multe scenarii in care este ideal sa oferiți o mica suma in plus, potrivit autoeurope.com. In primul rand, in Europa, prețurile afișate includ și taxele suportate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de joi vine cu o serie de vești bune, chiar și pentru turiști! O țara din Europa a venit cu ideea de a avea bilete de tren gratis, insa nu toate, ci doar o categorie. Iata care sunt acestea și cum te poți bucura de ele, dar mai ales care este țara ce pune la dispoziție un astfel de serviciu fara…

- Atunci cand mergi in vacanta, iti propui cel mai probabil sa ai o experienta de neuitat. Iar adevarul este ca nu orice loc iti poate garanta o astfel de vacanta pe care sa o tii minte pentru totdeauna. Drept urmare, acesta este motivul pentru care nu mergi chiar oriunde in vacanta, ci faci o analiza…

- Cod roșu de canicula in Europa!. Potrivit Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), valul de caldura intensa a venit dinspre Africa de Nord. Un sistem de presiune joasa din Atlantic, situat intre Azore și Madeira, alimenteaza frontul cald, impingandu-l spre vestul Europei. Agenția a publicat și lista…

- De Rusalii, litoralul romanesc va fi foarte aglomerat. Pentru un plus de siguranta, in special pentru evitarea neplacerilor in timpul minivacantei petrecute pe litoralul Marii Negre, jandarmii constanteni recomanda turiștlor sa respete șapte reguli ca sa evite o vacanța de coșmar. Recomandarile vizeaza…

- Romania este o țara extrem de frumoasa și foarte vizita de turiștii din afara țarii. Daca vrei aer curat, poți vizita zonele montane pline de peisaje uimitoare, iar daca preferi marea, litoralul este alegerea perfecta. In Romania se gasește cel mai ozonat aer Daca vrei sa te bucuri de o vacanța relaxanta,…

- Turiștii straini care viziteaza Japonia vor trebui sa poarte maști, sa incheie o asigurare medicala privata și sa fie insoțiți pe toata durata șederii, a anunțat guvernul, care planuiește o deschidere treptata dupa doi ani de restricții Covid-19, transmite digi24.ro .

- In premiera, atat localnicii cat și turiștii din Constanța, vor fi consultați in privința schimbarii schimbarea infațișarii plajelor din stațiunea Mamaia. Administrația Naționala Apele Romane in parteneriat cu Ordinul Arhitecților din Romania organizeaza un concurs internațional de soluții pentru viitoarea…

- Care sunt țarile din Europa care au ridicat restricțiile COVID-19? Majoritatea oamenilor sunt in cautare de vacanțe pentru sezonul cald in care intram in curand. Mulți au speranțe mari ca anul acesta va fi unul spectaculos și cu amintiri de neuitat, mai cu seama ca multe dintre țari simt din nou normalitatea…