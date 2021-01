Ce avere are Dominic Fritz, primarul neamț al Timișoarei Dominic Fritz, ales primar al Timișoarei in 2020, nu este unul dintre edilii saraci din Romania, dar potrivit declarației de avere a luat bani din banca pentru campania electorala. Dominic Fritz (USR) a investit, conform declaratiei de avere, in actiuni la unele dintre cele mai mari companii din lume, precum Netflix, Samsung, Siemens sau Telekom. Edilul Timișoarei are un apartament de 63 de metri patrati in orașul pe care il conduce și un teren aferent de 50 de metri patrati, ambele achizitionate in anul 2015. Potrivit declarației de avere, el a economisit pana acum 19.000 de euro, bani puși in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

