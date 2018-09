Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a avut sansa sa se legitimeze, la Summitul „Initiativa Celor Trei Mari”, drept singurul factor de decizie din politica interna care vamuieste proiectele strategice cu potential de a transforma Romania intr-un jucator-cheie in regiune.

- PNL vrea sa modifice legea offshore in sensul in care banii obtinuti prin exploatarea gazelor din Marea Neagra sa fie folositi de statul roman pentru finantarea construirii de retele de distributie a gazului in localitatile care nu beneficiaza inca de o astfel de distributie, a anuntat luni liderul…

- Exploatarea gazelor din Marea Neagra va fi unul dintre cele mai fierbinti subiecte ale urmatoarei sesiuni parlamentare care sta sa inceapa. Decizia presedintelui Klaus Iohannis de a cere reexaminarea Legii Offshore ii da sansa Parlamentului sa clarifice un aspect capital: unde vor fi directionati si…

- In baza noii Legi off-shore votate in Parlament, Romania va caștiga cel mai puțin din exploatarea gazelor din Marea Neagra, in comparație cu celelalte țari europene care au rezerve similare. () De aceea, solicit președintelui Klaus Iohannis sa retrimita Legea off-shore in Parlament pentru a majora procentul…

- Deputatul Nicusor Dan a declarat, miercuri, ca, in baza noii Legi off-shore, Romania va castiga cel mai putin din exploatarea gazelor din Marea Neagra si i-a cerut presedintelui Iohannis sa trimita la reexaminare legea pentru a majora procentul de castig al statului roman.

- Discutiile finale pe Legea Offshore au fost impinse ca la fotbal, in reprizele de prelungire. Dar, parlamentarii coalitiei PSD-ALDE, supervizati, din umbra, de Liviu Dragnea, se gasesc intr-o situatie extrem de complicata.

- Camera Deputatilor va dezbate, luni, ora 16.00, proiectul care stabileste masuri pentru exploatarea gazelor din Marea Neagra. Liderul PSD, Liviu Dragnea a atras atentia ca cel mai mare risc pentru Romania ar fi ca gazele doar sa tranziteze tara si sa ajute doar la dezvoltarea altor state.