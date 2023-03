Ce amenzi riscă proprietarii de câini periculoși Cainii agresivi fac tot mai multe victime. O buna parte din incidente au fost cauzate de caini deținuți de proprietari, care la momentul respectiv nu erau supravegheați. Pentru a reduce numarul unor astfel de incidente, amenzile pentru nerespectarea condițiilor de deținere a unui astfel de caine se vor majora. Un nou proiect de lege care a ajuns la Senat iși propune sa actualizeze OUG 55/2002 privind regimul de deținere al cainilor periculoși sau agresivi. Potrivit avocatnet.ro , amenzile pentru neluarea masurilor de prevenire a atacului canin de catre proprietarul sau deținatorul temporar al… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

