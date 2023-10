Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ia in calcul sa majoreze amenzile pentru producția de țuica și rachiuri in propria ograda fara respectarea prevederilor legale, conform Profit.ro. Amenzile, in prezent intre 2.000 și 5.000 de lei, se majoreaza la 2.000 – 10.000 de lei pentru nerespectarea urmatoarele reguli: – Toate gospodariile…

- Guvernul ia in calcul sa majoreze amenzile pentru producția de țuica și rachiuri acasa fara respectarea prevederilor legale. Amenzile, in prezent intre 2.000 și 5.000 de lei, se vor majora la 2.000 – 10.000 de lei pentru nerespectarea urmatoarele reguli: – Toate gospodariile individuale care dețin…

- Guvernul ia in calcul sa majoreze amenzile pentru producția de țuica și rachiuri in propria ograda fara respectarea prevederilor legale, conform Profit.ro.Amenzile, in prezent intre 2.000 și 5.000 de lei, se majoreaza la 2.000 - 10.000 de lei pentru nerespectarea urmatoarele reguli: - Toate…

- Cand ești șofer poți primi amenda pentru aproape orice. Pana și dac injuri la volan un alt șofer te poți alege cu o amenda usturatore. Exista insa o greșeala pe care mulți șoferi o fac, mai ales daca nu sunt la curent cu noile reguli de circulație. Amenda poate ajunge pana la 450 de lei. Amenzi de 450…

- Noile masuri fiscale pun in pericol veniturile proaspeților casatoriți. Guvernul a decis impozitarea darului de nunta cu 70%. Tinerii casatoriți nu se vor mai bucura de darul primit in ziua nunții. In urma noilor masuri fiscale propuse de catre Executiv, care prevad impozitarea nunților, botezurilor,…

- Vești proaste pentru romani! Știm cu toții prea bine ca, in ultima perioada, toate s-au scumpit. In timp ce toata lumea așteapta ca lucrurile sa se așeze, și prețurile sa mai scada, Guvernul are alte planuri. Masurile luate de oficiali ne vor face sa scoatem mai mulți bani din buzunar. Ce taxe ar urma…

- Guvernul a adoptat recent HG 130/2023 prin care este modificat și completat regulamentul de aplicare a OUG privind circulația pe drumurile publice (Codul Rutier). Astfel, potrivit noilor reguli, unii dintre șoferii care incalca regulile de circulație risca sa ramana fara permis și, mai mult decat atat,…

- In urma consultarilor cu Fondul Monetar Internațional (FMI), cu Banca Mondiala și cu Comisia Europeana, semnalele pe care le-a primit Guvernul sunt ca trebuie sa fie eliminate toate excepțiile existente in sistemul fiscal, atat pe zona angajaților, cat și pe zona activitaților comerciale. Guvernanții…