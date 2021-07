Ce am găsit pe Arcul de Triumf, la inaugurare? In primul rand, am vazut una dintre cele mai bune echipe de rugby din lume, Argentina. Nu Jaguarii, nu echipa a treia, nu a patra, ci chiar Pumele, echipa care se va bate cu Țara Galilor, peste o saptamana, sau cu celelalte forțe din sud, Africa de Sud, Australia, Noua Zeelanda, in apropiatul turneul Rugby Championship. In al doilea rand, am admirat noua arena, noua casa a rugby-ului, caci așa va ramane, in ciuda lui Eduard Novak ministrul sau a puterii trecatoare a unora… Și arena e superba, chiar daca unii se plang de lipsa micilor și a berii cu alcool, din vremurile nu demult apuse. In al treila… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

