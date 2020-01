Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan este principala favorita in calificari la Australian Open, primul Grand Slam al anului, unde mai sunt angrenate alte sase sportive din Romania, potrivit news.ro.Ana Bogdan va evolua in primul tur al calificarilor cu australianca Ivana Popovic, beneficiara unui wild card. Citește…

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) se antreneaza la Adelaide, Australia, cu acoperișul tras. Poate fi un exercițiu necesar inaintea Australian Open, daca incendiile vor continua sa se extinda in apropiere de Melbourne. Simona Halep pregatește debutul in noul sezon. Prima partida va fi una demonstrativa.…

- ”Sanatatea jucatorilor, a spectatorilor, a personalului este o prioritate pentru noi. Exista experti care analizeaza permanent toate datele disponibile si se consulta in mod regulat cu oficialii turneului, iar in cazul caldurii si al fumului degajat, se discuta cu medicii. Monitorizam in timp real calitatea…

- Simona Halep, 28 de ani, 3 WTA, iși continua pregatirile pentru debutul in noul sezon competițional.De doua zile, sportiva din Constanța și-a mutat ”comandamentul general” in Australia, țara devastata de incendii nimicitoare.Mai precis, Simona Halep se pregatește in Adelaide, orașul de baștina al antrenorului…

- Nike a facut publice imaginile cu echipamentul pe care Simona Halep (28 de ani, 4 WTA) și Bianca Andreescu (19 ani, 5 WTA) il vor purta la Australian Open. Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, e program la Melbourne, in perioada 14-27 ianuarie 2020. Bianca Andreescu a fost modelul…

- Simona Halep, 28 de ani, a facut in aceasta dimineața, la Stejarii Country Club, ultimul antrenament din 2019. La finalul ședinței, numarul 4 WTA a postat pe instagram mesajul: ”Am terminat. La revedere 2019. Abia aștept 2020” (”It s a wrap ??? bye bye 2019 . Can t wait for 2020”). Simona Halep va deschide…

- Anul viitor, premiile totale de la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului vor fi mult mai mari ca in 2019.Astfel, conform anunțului organizatorilor turneului de la antipozi, Australian Open va oferi premii totale de 49,1 de dolari americani, ceea ce inseamna un plus de 13,6 % fața de…