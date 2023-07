Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a cerut intarirea masurilor de securitate la podul peste stramtoarea Kerci, care leaga peninsula Crimeea de Rusia, infrastructura strategica avariata pentru a doua oara de la inceputul campaniei ruse in Ucraina, in urma unui atac pe care l-a

- Ploile torențiale din nordul Indiei au provocat alunecari de teren și inundații rapide, cel puțin 22 de persoane pierzandu-și viața din cauza intemperiilor, relateaza The Guardian.Cele 22 de persoane au murit duminica in statele Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Jammu și Kashmir și Punjab,…

- Președintele R. Moldova, Maia Sandu, indeamna autoritațile georgiene sa asigure accesul la tratament medical in strainatate al fostului președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili. Intr-un mesaj publicat pe contul sau de Twitter, șeful statului s-a aratat ingrijorata de starea lui Saakașvili și a menționat…

- Forțele rusești incep sa paraseasca centrala nucleara Zaporojie, potrivit Departamentului principal de informații al Ministerul Apararii din Ucraina (GUR), citat de Sky News . Trupele Moscovei au ocupat cea mai mare centrala nucleara din Europa din luna martie 2022, iar Ucraina a efectuat recent exerciții…

- Autoritațile de la Moscova se gindesc sa impuna stare de asediu din cauza rebeliunii lui Evgheni Prigojin, șeful grupului Wagner. Incepind de vineri-seara, autoritațile locale din Moscova verifica subsolurile caselor și terenurile din apropierea lor. Regimul de „operațiune antiterorista" declarat la…

- Nu exista risc de holera pe litoralul romanesc! In ciuda zvonurilor și informațiilor nefondate care s-au perpetuat in ultimele zile in randul turiștilor și in mass-media, Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), care monitorizeaza calitatea apei in perioada estivala, a anunțat ca nu exista risc…

- Autoritațile de la București au restanțe mari din anii '90. Ma refer aici mai ales la modul de a gandi al unor oameni care conduc blocați fiind in sindromul șefiei și al bogației. Oameni care arunca zilnic vorbe impachetate frumos. Din acest motiv, la fiecare 5 minute, un roman iși depune CV-ul ca sa…

- Autoritațile americane considera ca interdicția impusa de Cancelaria de Stat pentru Spațiul Cibernetic a RPC de a interzice operatorilor naționali de infrastructura informatica critica sa cumpere produse ale producatorului american de cipuri Micron Technology este nefondata. Despre acest lucru a relatat…