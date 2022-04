Stiri pe aceeasi tema

- Boris Johnson are interzis in Rusia. Moscova a anuntat, sambata, ca a decis interzicerea intrarii pe teritoriul sau pentru premierul britanic Boris Johnson, ministrul de externe Liz Truss, ministrul apararii Ben Wallace si alti zece membri ai guvernului si politicieni britanici, transmite Reuters. „Masura…

- Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, intr-un interviu acordat CNN , ca „toate țarile lumii” ar trebui sa fie pregatite pentru posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare tactice in razboiul sau impotriva Ucrainei. Zelenski a avertizat ca Putin ar putea…

- Trupele rusesti vor sa captureze regiunea Donbas si sudul Ucrainei, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Selebzki, in obisnuitul sau mesaj transmis noaptea, conform The Guardian. Zelenski a afirmat ca trupele ucrainene au recastigat controlul in zone din Kiev si Cernigau. „Sunt tot mai multe…

- Ieri, Kremlinul a anuntat ca negocierile ruso-ucrainene din Turcia ar putea incepe azi si a apreciat ca este important ca dialogul sa aiba loc fata in fata, in ciuda progreselor slabe de pana acum, a transmis Agentia Reuters, preluata de Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin a convenit telefonic…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut luni Uniunii Europene sa permita aderarea imediata a Ucrainei in blocul comunitar, pe baza unei proceduri speciale, dand asigurari ”ca asa este corect”,relateaza Agerpres, care citeaza AFP.Intr-un mesaj video difuzat chiar inaintea negocierilor ruso-ucrainene…

- Vladimir Putin a devenit, in doar patru zile, cel mai contestat președinte din lume. Și-a trimis armata in estul Ucrainei, joi dimineața, pe fondul neințelegerilor cu Volodimir Zelenski, pro-occidental, lider care iși dorește aderarea la UE și NATO. Decizia a infuriat Moscova, care a dat unda verde…

- Rusia continua sa comaseze trupe in jurul Ucrainei si a desfasurat in prezent, in Belarus, cel mai mare numar de militari si de echipament din ultimii 30 de ani, acuza joi secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, relateaza The Associated Press. Diplomatia la nivel inalt continua joi, atat la Moscova,…

- O femeie a fost atat de nervoasa pe soțul ei, dupa ce acesta a intervenit in cearta dintre ea și soacra, incat l-a dat afara din casa. Barbatul a dorit sa-și faca mama fericita și sa o lase sa petreaca timp cu nepotul ei, dupa ce soția i-a interzis bunicii sa stea in preajma celui mic.