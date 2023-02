Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a respins marți o acuzație a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, potrivit careia Moscova comploteaza pentru a destabiliza fosta republica sovietica, transmite Reuters. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a acuzat luni ca Rusia planuiește sa foloseasca sabotori straini pentru a…

- O americanca a fost retinuta si amendata de un tribunal din Rusia miercuri, dupa ce a plimbat un vitel in Piata Rosie din Moscova, despre care a spus ca il cumparase pentru a il salva de la sacrificare, au anuntat mass-media ruse, citate de Reuters.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca Moscova va fi obligata sa ia masuri la granita sa daca Finlanda va adera la alianta militara NATO, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Finlanda si Suedia au solicitat sa adere la bloc si se afla in prezent in negocieri avansate privind…

- Kremlinul a respins miercuri planul de pace in 10 puncte al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, subliniind ca acesta trebuie sa tina cont de ceea ce Moscova numeste ”noua realitate”, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a transmis ca propunerile de a pune capat…

- Presa ucraineana si cea rusa au informat luni dimineata despre o explozie la baza aeriana Engels din Rusia, situata la sute de kilometri distanta de linia frontului din Ucraina, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Trei militari rusi au fost ucisi luni dimineata de resturile cazute ale unei drone…

- Presedintele Vladimir Putin a promis, miercuri, ca Rusia isi va atinge toate obiectivele campaniei sale militare in Ucraina si ca fortele armate vor primi tot ceea ce le este necesar in acest scop, transmite agenția Reuters citata de Agerpres. Intr-un discurs la o reuniune de bilant cu responsabilii…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a dezvaluit pentru prima data fiica in fata lumii, in fotografii surprinzatoare, transmise, sambata, de agentia oficiala de presa KCNA care arata perechea mergand mana in mana si inspectand lansarea celei mai mari rachete balistice intercontinentale, testata cu o…