Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Popricani este una dintre comunele care se aflau la finalul anului trecut pe lista localitatilor unde trebuia sa existe un centru teritorial de vaccinare anti-COVID, dar care nu a mai fost deschis. Initial, in judetul Iasi s-a discutat despre deschiderea a 31 de centre de vaccinare, 16 in municipiul…

- Un grav accident de circulatie a avut loc pe Soseaua de centura a municipiului Iasi, in localitatea Uricani, apartinand de comuna Miroslava.Georgica Onofreiasa, purtatorul de cuvant al ISU iasi spune ca in evenimentul rutier a fost implicata o masina in care se afla doar soferul.Oficialul ISU mai spune…

- Doi ani de inchisoare cu suspendarea pedepsei a primit individul la finele procesului, care a fost judecat de Tribunalul Militar din Iasi. Decizia a fost luata in contextul in care, in 2017, individul a mai fost gasit vinovat pentru ca a condus baut, primind o pedeapsa cu amanarea pedepsei. Fapta care…

- Imobilul este situat in in Miroslava, intre satele Vorovesti si Gaureni. Reporterii Ziarul de Iasi au realizat un reportaj tematic la fata locului, in care au fost intervievate mai multe persoane legate de activitatea lui Morel Bolea si a suspiciunilor care planeaza asupra acestuia..

- Din nou, Iasul a crescut ca numar de cazuri noi raportate, de la cele 67 din urma cu doua zile, la 288 de infectari, judetul nostru revenind pe locul I pe tara dupa Bucuresti. Valea Lupului este in continuare sub lupa autoritatilor in ceea ce priveste masurile care ar urma a fi luate dat fiind rata…

- Va prezentam ratele de infectare din judet, pe comune si orase. Valea Lupului se mentine in top, cu 8,5 cazuri/1000 locuitori, Ciurea (in scadere) si Aroneanu (in usoara crestere) au 6,59 cazuri, iar Miroslava se mentine la 6,71 de cazuri inregistrate in ultimele doua saptamani la 1000 de locuitori.…

- Iata care este incidenta cazurilor de infectare pentru datele de ieri in judetul Iasi. Numarul cazurilor de imbolnavire a continuat sa scada. Valea Lupului inca inregistreaza peste 8 cazuri/1000 locuitori, Ciurea, peste 7, iar Miroslava, Aroneanu si Rediu au peste 6 cazuri. In municipiul Iasi sunt 4,45…

- Va prezentam situatia infectarilor in fiecare localitate din judetul Iasi. Incidenta cazurilor este calculata pentru 14 zile in judetul Iasi. Ciurea si Valea Lupului au incidenta de peste 7 cazuri la 1000 de locuitori - 7,50, respectiv 7,42. Miroslava coboara pe locul 3, cu o incidenta de 6,52. Letcani…