Dani Alves este acuzat de o tanara de 23 de ani ca a violat-o in toaleta unui club din Barcelona, la finalul lunii decembrie. Contradictiile din declaratia jucatorului si riscul de a fugi in strainatate au fost decisive in decizia judecatorului de a-l aresta preventiv. Presa spaniola scrie, sambata, ca fostul jucator al echipei FC Barcelona, Dani Alves, a primit, la intrarea in penitenciar, suma de 100 de euro pentru a putea face cumparaturi de la economatul din cladire, conform news.ro . Potrivit Sport, Dani Alves si-a cumparat patru conserve de ton, patru iaurturi, un sampon, un deodorant si…