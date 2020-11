Stiri pe aceeasi tema

- Directorul societații de piețe din Timișoara, Ionuț Nasleu, a declarat ca nu vrea sa plece din funcția de șef al piețelor din oraș. Nasleu a fost exclus, miercuri, din PNL, dupa ce a postat pe pagina sa de Facebook declarații homofobe și antisemite. Și noul primar, Dominic Fritz, i-a cerut demisia de…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a declarat in cadrul unei ședințe de marți, ca este puțin probabil ca Timișoara sa evite impunerea masurii de carantinare a orașului și zonei metropolitane, avand in vedere ca se apropie de rata de infectare de 6 cazuri la mia de locuitori. El spune ca DSU cere localitaților…

- In ziua in care a fost investit, noul primar al Timișoarei a fost intrebat și despre mesajul inacceptabil publicat de Ioan Nasleu, fost consilier personal al fostului edil-șef și actual director al Piețe SA, societate aflata in subordinea primariei. „A fost o declarație a unui actual subordonat al meu.…

- Dupa ceremonia de investire de la Filarmonica „Banatul”, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și-a inceput prima zi de lucru anunțand ca așteapta demisia șefului Piețe S.A., Ionuț Nasleu, și facand un tur de recunoaștere a primariei.

- Zilele lui Ionuț Nasleu la conducerea societații Piețe SA sunt numarate, odata cu instalarea noului primar, Dominic Fritz. Acest lucru se intampla dupa ce și partidul din care face parte i-a cerut sa renunțe la calitatea de membru. Dominic Fritz i-a cerut demisia de onoare, numind declarațiile rasiste…

- Dancio Pencev, directorul Inspectoratului sanitar regional din capitala bulgara Sofia (SRHI), a demisionat. Anuntul a fost facut astazi de Ministerul bulgar al Sanatatii, print-un comunicat, potrivit Agerpres. Demisia are loc in contextul in care carantina impusa premierului Boiko Borisov in urma contactului…

- "Nici nu am și nu am avut simptome, așa ca pot ieși din auto-izolare. M-am incalțat deja pentru o plimbare la soare!", a transmis el prin intermediul paginii de Facebook. Primarul Timisoarei, testat negativ cu COVID. Dominic Fritz va ramane in autoizolare In urma cu cateva zile, primarul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca ministrul Transporturilor "nu are niciun fel de raspundere" pentru accidentul rutier in care a fost implicata masina cu care se deplasa, adaugand ca Lucian Bode trebuie judecat "dupa ceea ce face, efectiv, ca ministru". "Nu stiu de unde ati auzit, ca de la…